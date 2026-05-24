Врач рассказал, как может проявляться аллергия на алкоголь

Покраснение кожи, зуд, затрудненное дыхание и отек гортани могут быть симптомами аллергии на алкоголь. Об этом Lenta.ru рассказала эксперт лаборатории «Гемотест» гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

«Опасность аллергии на алкоголь заключается прежде всего в ее непредсказуемости. Реакция может возникнуть внезапно на привычный напиток. С каждым эпизодом употребления симптомы могут усиливаться», — предупредила она.

Кроме того, алкоголь может усугубить течение хронических заболеваний. Аллергия на спиртные напитки является серьезной проблемой, которая может проявляться различными симптомами. Чаще всего краснеет кожа на лице и шее, появляются высыпания и зуд. Иногда могут отекать веки, губы и даже гортань.

Врач отметила, что некоторые люди жаловались, что них учащалось сердцебиение, кружилась голова, появлялась тошнота. Также человек может начать кашлять и чихать, ощущать, что ему как будто не хватает воздуха.

Ранее аллерголог и иммунолог Владимир Болибок назвал продукты-провокаторы аллергии на праздничном столе. Он выделил среди них красное вино, игристое шампанское, светлое пиво, копчености, квашеную капусту, маринадов, майонез и чипсы.