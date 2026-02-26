Стоматолог Савостян предупредила, что кофе и красное вино могут ухудшать состояние зубов

Определенные пищевые привычки могут негативно сказаться на состоянии зубной эмали. Так, продукты с красящим эффектом, такие как красное вино, кофе и чай, могут ухудшать состояние зубов. Об этом рассказала соосновательница сети клиник «Флоренция» и заведующая ортопедическим отделением Кристина Савостян в беседе с «Газетой.Ru» .

«Бесконтрольное применение средств для отбеливания зубов и специализированных паст приводит к повышению чувствительности зубов, так же как и чрезмерно горячая или холодная пища», — цитирует врача сайт «Известия».

Также опасность представляют твердые продукты: леденцы, карамель, орехи в скорлупе, чипсы, сухари, ПП-снеки и попкорн. При ослабленной эмали и наличии коронок, брекетов и пломб они могут ускорить износ зубов и брекет-систем.

К числу скрытых угроз, по словам Савостян, относятся сухофрукты в сиропе, продукты с высоким содержанием уксуса и кислые маринады. Свежевыжатые соки также могут способствовать истончению эмали.

Стоматолог подчеркнула, что основной причиной проблем становится не сама еда, а недостаток гигиены полости рта и нерегулярные визиты к стоматологу. Она рекомендовала не пренебрегать профилактикой, проходить профессиональные осмотры и гигиенические чистки.