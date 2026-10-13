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    Врач Разаренова посоветовала носить шапку при морозе и ощущении холода

    Головной убор нужен при минусовой температуре и в любую погоду при ощущении зябкости. Единого температурного порога для всех нет, сообщает Москва 24.

    Терапевт Александра Разаренова объяснила, что шапка уменьшает потерю тепла в неблагоприятную погоду. Это снижает риск замерзнуть и простудиться.

    Врач предупредила, что ветер и влажность могут вызвать быстрое переохлаждение даже при плюсовой температуре. В такую погоду стоит особенно тепло одеваться.

    Длительные прогулки на холоде без шапки приводят к переохлаждению волосяных фолликулов и ухудшают состояние волос. В отопительный сезон на них также негативно влияет сухой воздух в помещениях.

    Разаренова посоветовала выбирать достаточно свободный головной убор, который не сдавливает голову. Тесная шапка создает постоянное трение и сильно натягивает волосы, что может привести к их повреждению.

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