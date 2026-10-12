Раскрыто влияние длительного стресса на набор веса

Врач Чепыгова: стресс может влиять на сон, аппетит и вести к набору веса

Хронический стресс может стать одним из факторов, провоцирующих постепенный набор веса и затрудняющий его снижение. Об этом ТАСС рассказала младший научный сотрудник РГНКЦ Пироговского университета, врач-эндокринолог Кристина Чепыгова.

«При длительном стрессе меняются сон, аппетит и пищевое поведение: человеку сложнее контролировать чувство голода, чаще возникает тяга к сладкой и калорийной пище, может снижаться повседневная физическая активность», — сказала она.

Ранее спортивный физиолог Никита Скрипник отметил, что короткая утренняя зарядка — две-три минуты подпрыгиваний — не заменят полноценные тренировки, но помогут снизить стресс, ускорить лимфоток и уменьшить застойные отеки.