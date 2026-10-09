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    Россиян предупредили о подорожании красной икры к Новому году

    Эксперт Балашов: красная икра может подорожать до 35 тысяч рублей за кг

    Фото: РИА «Новости»

    Килограмм красной икры в предновогоднюю неделю может стоить до 35 тысяч рублей. Об этом 360.ru сообщил руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

    По его словам, улов нынешнего года оказался в несколько раз меньше ожидаемого. Поскольку импорт красной икры не ведется и не может компенсировать ситуацию, потребителей неминуемо ждет повышение цен.

    «При падении предложения в 2,5 раза цена будет около 35 тысяч рублей за килограмм красной икры в преддверии Нового года», — пояснил Валентин.

    Эксперт добавил, что уже сейчас цены на деликатес демонстрируют рост: в среднем килограмм красной икры стоит до 20 тысяч рублей.

    Подробнее о том, почему красной икры стало меньше и к чему готовиться покупателям дальше, читайте в нашем материале.

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