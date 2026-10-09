Россиян предупредили о подорожании красной икры к Новому году

Эксперт Балашов: красная икра может подорожать до 35 тысяч рублей за кг

Килограмм красной икры в предновогоднюю неделю может стоить до 35 тысяч рублей. Об этом 360.ru сообщил руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

По его словам, улов нынешнего года оказался в несколько раз меньше ожидаемого. Поскольку импорт красной икры не ведется и не может компенсировать ситуацию, потребителей неминуемо ждет повышение цен.

«При падении предложения в 2,5 раза цена будет около 35 тысяч рублей за килограмм красной икры в преддверии Нового года», — пояснил Валентин.

Эксперт добавил, что уже сейчас цены на деликатес демонстрируют рост: в среднем килограмм красной икры стоит до 20 тысяч рублей.

Подробнее о том, почему красной икры стало меньше и к чему готовиться покупателям дальше, читайте в нашем материале.