360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Оториноларинголог объяснил, когда чистка ушей ватными палочками может быть опасной

    ЛОР Горовой предупредил о риске образования серных пробок из-за ватных палочек

    Фото: 360.ru

    Использование ватных палочек для ухода за ушами не всегда приводит к проблемам, однако при неправильном применении они могут способствовать образованию серных пробок. Об этом врач-оториноларинголог медицинского холдинга «СМ-Клиника» Александр Горовой рассказал в беседе с Яной Фомичевой в подкасте «Джентльмены предпочитают».

    По словам специалиста, многое зависит от индивидуального строения слухового прохода.

    «Если слуховой проход шире, чем палочка, то ты в целом посушишь. А если он ровно такой же или уже, то ты просто затолкаешь туда серу», — пояснил Горовой.

    Особенно осторожными следует быть людям, склонным к повышенному образованию ушной серы.

    «Если ты склонен к серообразованию, тогда это может привести к накоплению серной пробки», — предупредил оториноларинголог.

    Еще одним риском врач назвал ненадежное крепление ваты на палочке. Если наконечник соскочит, он может остаться внутри слухового прохода.

    Горовой также рассказал о специальных устройствах с миниатюрной камерой, которые подключаются к смартфону и позволяют осмотреть ухо.

    Ранее Горовой предупредил, что регулярное прослушивание громкой музыки в наушниках способно привести к постепенному ухудшению слуха. По словам врача, при хронических нарушениях восстановить слух бывает крайне сложно, поэтому важно контролировать громкость звука.

    Читайте также

    ЛОР-врач рассказал, помогает ли отказ от сладкого и мучного быстрее выздороветь

    Оториноларинголог рассказал, как избавиться от многолетней зависимости от капель для носа

    Врач Каневская предупредила об опасности талии больше 80 см

    В России создали новый препарат от диабета и ожирения в капсулах

    Невролог из Луховиц Андрей Орлов рассказал, как снизить риск инсульта

    Луховицкий врач напомнил, что делать при появлении первых симптомов острого нарушения мозгового кровообращения

    Боня призналась, что после пластики не узнала свое лицо в зеркале

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru