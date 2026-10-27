Оториноларинголог объяснил, когда чистка ушей ватными палочками может быть опасной

Использование ватных палочек для ухода за ушами не всегда приводит к проблемам, однако при неправильном применении они могут способствовать образованию серных пробок. Об этом врач-оториноларинголог медицинского холдинга «СМ-Клиника» Александр Горовой рассказал в беседе с Яной Фомичевой в подкасте «Джентльмены предпочитают» .

По словам специалиста, многое зависит от индивидуального строения слухового прохода.

«Если слуховой проход шире, чем палочка, то ты в целом посушишь. А если он ровно такой же или уже, то ты просто затолкаешь туда серу», — пояснил Горовой.

Особенно осторожными следует быть людям, склонным к повышенному образованию ушной серы.

«Если ты склонен к серообразованию, тогда это может привести к накоплению серной пробки», — предупредил оториноларинголог.

Еще одним риском врач назвал ненадежное крепление ваты на палочке. Если наконечник соскочит, он может остаться внутри слухового прохода.

Горовой также рассказал о специальных устройствах с миниатюрной камерой, которые подключаются к смартфону и позволяют осмотреть ухо.

Ранее Горовой предупредил, что регулярное прослушивание громкой музыки в наушниках способно привести к постепенному ухудшению слуха. По словам врача, при хронических нарушениях восстановить слух бывает крайне сложно, поэтому важно контролировать громкость звука.