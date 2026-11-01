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    Врач рассказал, как не заболеть гриппом всей семьей

    Врач Жамбеев: чтобы не заболеть гриппом, нужно мыть руки и сократить контакты

    Фото: 360.ru

    Чтобы не заболеть гриппом всей семьей, нужно сократить контакты с заболевшим и чаще мыть руки с антисептиком. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал врач общей практики Европейского медицинского центра Азамат Жамбеев.

    Риск передачи вируса высок в первые сутки после появления симптомов, предупредила врач и добавила, что меры нужно принимать как можно раньше.

    «В первую очередь, стоит сократить близкие контакты с заболевшим и по возможности держаться от него на расстоянии не менее метра. При выходе в общие комнаты больному лучше надевать медицинскую маску», — отметил Жамбеев.

    При кашле и чихании больному необходимо прикрывать рот и нос салфеткой — каждый раз новой. Квартиру нужно проветривать каждые два часа, так как свежий воздух снижает концентрацию вирусных частиц. Врач рекомендовал чаще мыть руки, обрабатывать их антисептиком, а также дезинфицировать предметы в квартире, к которым мог прикасаться заболевший.

    Надежнее всего от гриппа защищает вакцинация. Сделать прививку в ноябре еще не поздно, иммунитет успеет сформироваться до пика заболеваемости.

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