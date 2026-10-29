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    Врач Поляков назвал симптомы нехватки витамина А

    Диетолог Поляков: анализ крови поможет подтвердить дефицит витамина А

    Сухая кожа и ухудшение зрения, особенно в сумерках, могут указывать на недостаток витамина А. Об этих признаках рассказал диетолог и эндокринолог Антон Поляков, сообщает aif.ru.

    По словам специалиста, при дефиците витамина А кожа становится более чувствительной к раздражающим факторам и склонной к аллергическим проявлениям.

    Недостаток витамина также может сопровождаться снижением остроты зрения. Одна из частых жалоб — трудности со зрением в темное время суток, так называемая «куриная слепота», пишет «Свободная пресса».

    Поляков пояснил, что для подтверждения дефицита необходимо сдать лабораторный анализ на витамин А.

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