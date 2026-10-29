Врач Погосян опровергла миф о вреде воды во время еды

Вода во время еды не мешает пищеварению и облегчает проглатывание пищи. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Виктория Погосян, сообщает RT .

По словам специалиста, вода может временно менять кислотность содержимого желудка, но это не нарушает переваривания пищи. Желудок регулирует выработку кислоты, а пищеварительные процессы рассчитаны на изменения состава его содержимого.

Вода может покидать желудок быстрее пищи, особенно если пить ее отдельно от еды. Скорость опорожнения желудка зависит от состава и объема содержимого.

Соки и газировка сами по себе также не нарушают усвоения пищи. Однако сладкие напитки повышают калорийность рациона, а газированные у некоторых людей усиливают вздутие, отрыжку или симптомы рефлюкса. Врач посоветовала выбирать напитки с учетом предпочтений и самочувствия.

Погосян предупредила, что чай, кофе и молоко могут снижать усвоение железа из пищи и влиять на всасывание отдельных лекарств. Препараты лучше запивать обычной водой, если инструкция не предусматривает иного.