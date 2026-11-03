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    Врач Осипов предупредил, что менингококк может начинаться с насморка и боли в горле

    За последние два года в России участились случаи заражения менингококком, в том числе в Москве и Московской области. Об этом рассказал главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов, сообщает Zvezdanews.

    Инфекция передается воздушно-капельным путем при разговоре, кашле и чихании. Инкубационный период составляет от нескольких часов до десяти дней. Болезнь может протекать бессимптомно или напоминать простуду, но быстро переходить в тяжелую форму.

    Среди осложнений — менингит, менингоэнцефалит и сепсис. Инфекция может поражать мозг, сердце и почки. Осипов подчеркнул важность своевременной медицинской помощи: тяжелое течение может привести к смерти.

    В группе риска — дети младше пяти лет, люди с иммунодефицитом, онкологическими и хроническими заболеваниями, работники социальной сферы и транспорта.

    Основная профилактика — вакцинация. Сейчас прививки делают по эпидемическим показаниям и отдельным категориям граждан, включая призывников. По словам Осипова, Минздрав обещает включить прививку в обязательный календарь с 2027 года.

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