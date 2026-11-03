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    Россиянам перечислили первые симптомы пневмонии

    Врач Абдуллина: сухой кашель и боль в груди могут указывать на пневмонию

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Такое заболевание как пневмония заявляет о себе выраженными симптомами, в числе которых лихорадочное состояние, слабость, кашель и боль в грудной клетке. Об этом РИА «Новости» рассказала заведующая пульмонологическим отделением Приморской краевой больницы № 1, врач-пульмонолог Алина Абдуллина.

    По ее словам, инкубационный период может составлять до пяти дней с момента заражения. Болезнь начинается с верхних дыхательных путей.

    «Это першение в горле, субфебрильная температура, может быть легкое покашливание, потом кашель с переходом в фазу мокроты, либо усиление кашля — в зависимости от этиологии пневмонии», — сказала врач.

    Она отметила, что характер кашля отличается, так как зависит от возбудителя. Если у человека вирусная, микоплазменная или атипичная пневмония, то кашель может быть сухим и навязчивым. При бактериальной по мере развития воспаления появится мокрота.

    Врач предупредила, что заболевших может начать беспокоить одышка при физнагрузке, появиться потливость и слабость, снизиться аппетит и работоспособность. Боль в грудной клетке может появиться не только из-за длительного кашля, но и в случае вовлечения в воспалительный процесс плевры (покрывающая легкие оболочка).

    Ранее в Пушкино хирурги спасли пожилого мужчину с острой дыхательной недостаточностью. До этого он перенес тяжелую деструктивную пневмонию.

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