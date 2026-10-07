Инфекционист назвал первые симптомы трихинеллеза

Первые симптомы трихинеллеза могут быть неспецифичными, что затрудняет диагностику. Об этом 360.ru сообщила инфекционист, руководитель отделения детских болезней МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Елена Мескина.

Человеческий организм воспринимает попавшего в него червя как нечто чужеродное. Ответом становится мощнейшая воспалительная реакция.

По словам эксперта, недуг может проявляться лихорадкой и недомоганием, вплоть до сепсисоподобного состояния.

«Очень выраженный отечный синдром именно за счет воспаления. Поскольку трихинеллы располагаются в мышцах, то также очень выражены мышечные боли, особенно там, где крупные мышцы: икры, жевательные мышцы, глазодвигательные», — рассказала Мескина.

Подробнее о том, как можно заразиться трихинеллезом, что делать при возникновении симптомов и как болезнь связана с медведями, читайте в нашей статье.