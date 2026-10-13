Врач Новиков объяснил, кому нужно проверить риск остеопороза

Терапевт Новиков: денситометрия после 40 лет нужна не всем

Врач-терапевт сети клиник Поликлиника.ру Александр Новиков рассказал, что обследование на остеопороз стоит проходить с учетом индивидуальных факторов риска, а не только возраста, сообщает Свободная пресса .

Денситометрия измеряет минеральную плотность костной ткани. Исследование помогает оценить прочность костей и риск переломов, а также выявить остеопороз — заболевание, при котором кости становятся хрупкими.

Новиков пояснил, что проходить процедуру всем после 40 лет не нужно. Риск остеопороза повышен у женщин после менопаузы, людей с низкой массой тела и тех, кто ранее перенес перелом после небольшой травмы. К факторам риска также относятся перелом шейки бедра в семейной истории, курение и высокое употребление алкоголя.

Провериться стоит и пациентам, которые длительно принимают глюкокортикостероиды или имеют заболевания, влияющие на костную ткань.

Рекомендации американской рабочей группы по профилактике заболеваний (USPSTF) предусматривают скрининг для женщин с 65 лет. Женщинам после менопаузы младше этого возраста обследование рекомендуют при повышенном риске. Для мужчин универсального возрастного порога в этих рекомендациях нет: решение принимают индивидуально.