Кардиолог Кондрахин назвал одышку и боль в середине грудины признаками опасных патологий сердца

Появление одышки и боли в середине грудины указывает на развитие опасных патологий сердца. Об этом ОТР сообщил кардиолог и терапевт Андрей Кондрахин.

По словам врача, нехватка воздуха при минимальной нагрузке или в покое сигнализирует о развитии сердечной недостаточности, а загрудинная боль предупреждает о начале инфаркта. Кондрахин предостерег от самолечения при повышенном давлении: гипертония бывает симптомом поражения других органов, поэтому терапию должен подбирать специалист.

Главным фактором риска для сердца доктор назвал гиподинамию. Чтобы сохранить здоровье органа, он рекомендовал ежедневно гулять быстрым шагом от 40 минут до часа, наладить сон, соблюдать питьевой режим из расчета 30 миллилитров воды на килограмм массы тела, а также добавить в рацион морскую рыбу, свеклу и богатые магнием продукты.