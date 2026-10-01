Кардиолог Кондрахин отметил, что боль в нижней челюсти может говорить об ишемической болезни сердца

Боль в нижней челюсти может быть признаком ишемической болезни сердца. Об этом в разговоре с «Москвой 24» сообщил врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Врач Кондрахин сообщил, что болезни сердца развиваются из-за атеросклеротических бляшек, которые формируются десятилетиями без симптомов. Следить за сосудами необходимо с 18 лет с помощью диспансеризации. Оптимальным считается давление 130 на 80, а уровень холестерина и глюкозы — до 6 ммоль, хотя нормы индивидуальны.

Среди неочевидных симптомов ишемии врач назвал дискомфорт в левой руке, под лопаткой или в животе. Одышка и отеки ног требуют срочного обращения к врачу. При аритмии пульс становится неравномерным. При любых болях в грудной клетке специалист советует сразу обращаться к медикам. Всемирный день сердца отмечается 29 сентября.