Врач Шефатова отметила, что по состоянию кожи можно распознать скрытые проблемы с сердцем

О проблемах с кровообращением могут говорить изменения цвета кожи, отеки и длительно незаживающие раны. Об этом во Всемирный день сердца рассказала врач-дерматовенеролог Жанна Шефатова, пишет «Вечерняя Москва» .

По словам Шефатовой, нарушение кровоснабжения проявляется болью, онемением и плохим заживлением. Главный признак — синюшность губ или ногтей с одышкой, требующая срочного вызова врача. При приеме сердечных препаратов сыпь, пузыри или отек лица с затруднением дыхания требуют экстренной помощи.

Для ухода врач советует использовать мягкие средства с керамидами, избегать горячих ванн и осматривать ноги на трещины. При приеме препаратов, повышающих фоточувствительность, нужна защита от солнца. Гипертония часто протекает без внешних признаков, поэтому любые новые кожные изменения со слабостью требуют оценки врача.