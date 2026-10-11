Ученые назвали угрозы, которые могут привести к вымиранию человечества

Lancet: ядерная война и преступное применение ИИ могут уничтожить человечество

Ядерный конфликт и применение искусственного интеллекта в преступных целях включили в число угроз, способных привести к полному уничтожению человечества. Такое мнение высказали исследователи на страницах журнала Lancet .

Авторы работы выделили более 300 факторов риска и разделили их на четыре категории. В первую они включили ядерную войну, которая способна вызвать ядерную зиму и массовый голод, а также использование ИИ для разработки биологического и иного оружия.

Вторая категория объединила угрозы, из-за которых к 2100 году человечество может потерять более миллиарда лет здоровой жизни.

Среди них исследователи назвали загрязнение воздуха, изменение климата, устойчивость к противомикробным препаратам, недостаточное питание детей и прекращение международной помощи в сфере здравоохранения.

В список также вошли обычные вооруженные конфликты, алкоголизм, высокое артериальное давление, неравенство доходов, низкий уровень образования, пандемии, ожирение, проблемы с психическим здоровьем, курение и нездоровое старение.

Ранее в ООН заявили, что человечеству следует быть готовым к возможному противостоянию с искусственным интеллектом, восставшим против живых людей подобно «Терминатору».