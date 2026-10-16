Диетолог Дианова назвала бесполезными популярные детоксы для печени

Здоровой печени не нужны специальные диеты и детокс-процедуры для очищения от токсинов. Об этом в интервью ОСН заявила диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.

По словам специалиста, работающий без патологий орган выводит вредные вещества самостоятельно. Главным фактором повреждения печени врач считает регулярное переедание. Избыточная калорийность провоцирует ожирение, инсулинорезистентность, жировой гепатоз, цирроз и онкологические риски.

В список наиболее опасных продуктов эксперт включила алкоголь в любых дозах, напитки с сахаром, колбасы, жирное мясо и жирные молочные продукты. Дианова отметила, что защитить печень помогает не временный детокс, а сбалансированный рацион с большим количеством растительной клетчатки: овощей, зелени, бобовых и цельных злаков.