Врач Секачева назвала сосиски и бекон факторами риска развития рака

Некоторые пищевые привычки могут повышать риск развития онкологических заболеваний. Об этом пишет «Царьград» со ссылкой на доктора медицинских наук, профессора Марину Секачеву.

Секачева рекомендует ограничить потребление не только углеводов, но и красного обжаренного мяса, а также переработанных мясных изделий, таких как сосиски, сардельки и бекон. Врач подчеркнула, что опасность представляет прежде всего регулярное воздействие факторов риска: разовая порция жареного мяса не приведет к развитию онкологии, однако частое употребление этих продуктов требует внимания. При этом генно-модифицированные продукты проходят необходимые проверки перед выходом на рынок, пишет KP.RU.

Снизить вероятность развития онкологических заболеваний помогает контроль веса, так как ожирение относится к факторам, на которые человек может повлиять через питание и образ жизни. Кроме того, некоторые виды рака связаны с вирусными инфекциями, например вирусом папилломы человека (ВПЧ), от которого существуют эффективные профилактические вакцины.