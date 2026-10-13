Гематолог Тарновский назвал внезапный отек одной ноги и чувство распирания скрытыми признаками тромбоза вен

Тромбоз глубоких вен примерно в половине случаев развивается без выраженных симптомов. О признаках патологии и факторах риска сайту «Известия» рассказал врач-гематолог Радион Тарновский.

По словам специалиста, насторожить должны внезапный отек одной ноги, чувство распирания, болезненность без травмы или локальное повышение температуры кожи. Иногда эти проявления ошибочно принимают за мышечную усталость, однако при тромбозе напряжение возникает без понятной причины.

Тарновский отметил, что вероятность развития патологии повышается после операций, при длительной неподвижности, онкологических заболеваниях, беременности, курении и ожирении.

Врач предостерег от попыток обнаружить тромб дома сгибанием стопы — подобные методы не работают. При подозрении необходимо сделать УЗИ вен, а при одышке и боли в груди требуется экстренная помощь из-за риска тромбоэмболии легочной артерии.