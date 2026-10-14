Эндокринолог Завальная объяснила различия мужского и женского ожирения

У мужчин и женщин ожирение имеет общие последствия, но различается по распределению жировой ткани и связанным с ним рискам для здоровья. Об этом «Вечерней Москве» рассказала эндокринолог сети «Клиника Фомина» Оксана Завальная.

У мужчин жир чаще накапливается в области живота — это абдоминальный тип, а висцеральный жир окружает внутренние органы и нарушает их работу. При выраженном животе руки и ноги могут выглядеть стройными, поэтому внешний вид не всегда отражает наличие ожирения. Эндокринологи советуют ориентироваться на окружность талии: у мужчин риск повышается при объеме более 94 см.

Мужское ожирение связано с риском жировой болезни печени, снижением уровня андрогенов и повышением эстрогенов, что может привести к изменениям внешности и репродуктивным нарушениям. Также оно повышает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний: атеросклероз и инфаркт миокарда у мужчин развиваются раньше, чем у женщин. Женское ожирение также влияет на репродуктивную функцию, вызывая сбои цикла и бесплодие, а также внешние изменения, например оволосение по мужскому типу. Общие для обоих полов риски включают инсулинорезистентность, диабет, гипертонию и тромбозы, поэтому оценивать ожирение нужно комплексно, учитывая не только вес, но и состояние здоровья в целом.