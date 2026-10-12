Дефицит витамина D связали с повышенным риском диабета, ожирения и аутоиммунных заболеваний

По словам эндокринолога, витамин D влияет на работу поджелудочной железы, печени, иммунитета и жировой ткани, участвуя в выработке инсулина. Он снижает устойчивость к инсулину: в исследованиях у людей с предиабетом прием витамина D снижал риск диабета II типа на 19%. При этом массово сдавать анализ здоровым людям не нужно — профилактика оправдана только у людей с предиабетом или ожирением. Дефицит витамина закономерно обнаруживается при ожирении из-за накопления витамина в жировой ткани и низкой активности. Также витамин связан с работой щитовидной железы и при поликистозе яичников может снижать сахар и холестерин.

Майоров перечислил симптомы дефицита: постоянная усталость, боли в костях и мышцах, мышечная слабость, нарушения сна, судороги, частые переломы и простуды. В группе риска — люди, редко бывающие на солнце, пожилые, беременные и пациенты с болезнями кишечника или почек. При стойких симптомах или наличии факторов риска врач советует обсудить с врачом необходимость проверки уровня витамина.