Онколог Пылев назвал ожирение одним из факторов риска развития рака груди

Ожирение, особенно в период менопаузы, входит в число явных факторов развития рака молочной железы. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев.

По словам специалиста, порядка 10% случаев заболевания имеют наследственный характер. К доказанным факторам риска также относятся употребление алкоголя и репродуктивные особенности: возраст родов, активность половой жизни и время наступления менопаузы.

Кроме того, на вероятность патологии влияет повышенная плотность ткани молочной железы. Преобладание соединительной ткани над жировой не только затрудняет выявление опухолей при обследовании, но и само по себе повышает риск развития заболевания.