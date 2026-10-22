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    Врач Михайлова назвала признаки отеков под глазами, требующих лечения

    Дерматовенеролог Михайлова: стойкая припухлость может указывать на болезни почек

    Отечность только под одним глазом может быть признаком воспаления века, аллергии или закупорки слезного канала. Врач-дерматовенеролог Наталья Михайлова посоветовала обратиться с таким симптомом к специалисту, сообщает Газета.ru.

    Обычные отеки заметнее утром после недосыпа, плача, соленой пищи или алкоголя. В течение дня они, как правило, уменьшаются.

    Михайлова объяснила, что насторожить должны внезапная припухлость, покраснение, зуд, шелушение, трещины, сыпь, боль и ощущение жара в области век. Поводом для обращения к врачу также служат корочки у ресниц, выделения из глаз, выпадение ресниц, изменение края век, узелки или язвочки.

    Если отечность долго не проходит даже после нормализации сна и привычного режима, необходимо выяснить причину. Она может быть связана с заболеваниями внутренних органов, в частности почек.

    Зуд, сухость и шелушение вокруг глаз могут указывать на аллергию или дерматит. Помощь специалиста нужна и при отеках после новой косметики, глазных капель или процедуры.

    Михайлова подчеркнула: косметологические процедуры не заменяют обследования при заболеваниях внутренних органов. Сначала нужно установить причину отеков, а затем выбирать уход или лечение.

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