Врач Михайлова назвала признаки отеков под глазами, требующих лечения

Отечность только под одним глазом может быть признаком воспаления века, аллергии или закупорки слезного канала. Врач-дерматовенеролог Наталья Михайлова посоветовала обратиться с таким симптомом к специалисту, сообщает Газета.ru .

Обычные отеки заметнее утром после недосыпа, плача, соленой пищи или алкоголя. В течение дня они, как правило, уменьшаются.

Михайлова объяснила, что насторожить должны внезапная припухлость, покраснение, зуд, шелушение, трещины, сыпь, боль и ощущение жара в области век. Поводом для обращения к врачу также служат корочки у ресниц, выделения из глаз, выпадение ресниц, изменение края век, узелки или язвочки.

Если отечность долго не проходит даже после нормализации сна и привычного режима, необходимо выяснить причину. Она может быть связана с заболеваниями внутренних органов, в частности почек.

Зуд, сухость и шелушение вокруг глаз могут указывать на аллергию или дерматит. Помощь специалиста нужна и при отеках после новой косметики, глазных капель или процедуры.

Михайлова подчеркнула: косметологические процедуры не заменяют обследования при заболеваниях внутренних органов. Сначала нужно установить причину отеков, а затем выбирать уход или лечение.