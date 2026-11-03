Врач Кузумова рассказала, как внутренние органы меняются с возрастом

Старение меняет размеры и структуру внутренних органов, но эти изменения не всегда означают болезнь. Об этом рассказала заведующая отделением ультразвуковой диагностики, кандидат медицинских наук Айна Кузумова, сообщает Life.ru .

По данным исследований, которые привела врач, у людей старше 65 лет объем печени в среднем на 28% меньше, чем у пациентов моложе 40 лет. Печеночный кровоток от молодого возраста к старости снижается примерно на 33%.

Объем поджелудочной железы с 30–40 до 80 лет и старше сокращается примерно на 54,3%. Атрофия особенно интенсивна после 60 лет. Изменения на УЗИ могут напоминать хронический панкреатит. Селезенка также уменьшается, особенно после 50 лет.

Стенки сердца могут утолщаться, а размеры его камер и ударный объем — снижаться. Частый возрастной признак — нарушение расслабления сердечной мышцы. Меняются и клапанные структуры.

После менопаузы уменьшаются матка и яичники. Щитовидная железа постепенно теряет объем, а в надпочечниках истончается корковый слой.

Кузумова подчеркнула: результаты УЗИ необходимо оценивать с учетом возраста и других клинических данных. Иначе естественные изменения можно ошибочно принять за хроническое заболевание. Отличить их от патологии должен специалист.