360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Врач Кузумова рассказала, как внутренние органы меняются с возрастом

    Врач Кузумова: УЗИ не позволяет определить точный биологический возраст

    Старение меняет размеры и структуру внутренних органов, но эти изменения не всегда означают болезнь. Об этом рассказала заведующая отделением ультразвуковой диагностики, кандидат медицинских наук Айна Кузумова, сообщает Life.ru.

    По данным исследований, которые привела врач, у людей старше 65 лет объем печени в среднем на 28% меньше, чем у пациентов моложе 40 лет. Печеночный кровоток от молодого возраста к старости снижается примерно на 33%.

    Объем поджелудочной железы с 30–40 до 80 лет и старше сокращается примерно на 54,3%. Атрофия особенно интенсивна после 60 лет. Изменения на УЗИ могут напоминать хронический панкреатит. Селезенка также уменьшается, особенно после 50 лет.

    Стенки сердца могут утолщаться, а размеры его камер и ударный объем — снижаться. Частый возрастной признак — нарушение расслабления сердечной мышцы. Меняются и клапанные структуры.

    После менопаузы уменьшаются матка и яичники. Щитовидная железа постепенно теряет объем, а в надпочечниках истончается корковый слой.

    Кузумова подчеркнула: результаты УЗИ необходимо оценивать с учетом возраста и других клинических данных. Иначе естественные изменения можно ошибочно принять за хроническое заболевание. Отличить их от патологии должен специалист.

    Читайте также

    Самой частой причиной смертности в России назвали сердечно-сосудистые заболевания

    Врач рассказала о пользе красной икры

    Производство инновационных онкопрепаратов запустят в Калужской области

    ЛОР-врач предупредил о риске потери слуха из-за громкой музыки в наушниках

    Мужчина с оспой обезьян попал в больницу в Домодедове

    Лечение цистита популярным народным средством довело британку до сепсиса и комы

    Врач раскрыл способ побороть обжорство по ночам

    Лайфхаки от инсульта. Невролог объяснил, как устранить пять факторов риска

    Россиянам рассказали о правильной подготовке к вакцинации

    Онищенко рассказал, что сильнее всего сокращает продолжительность жизни

    Каланхоэ при насморке: лечит или калечит? Врач объяснил все нюансы

    Россиян замучил психосоматический кашель. Почему он появляется и как с ним справиться

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru