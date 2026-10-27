ЛОР-врач предупредил о риске потери слуха из-за громкой музыки в наушниках

ЛОР Горовой: есть риск испортить слух слишком громкой музыкой в наушниках

Регулярное прослушивание громкой музыки в наушниках может привести к постепенному ухудшению слуха, причем с этой проблемой все чаще сталкиваются молодые люди. Об этом врач-оториноларинголог медицинского холдинга «СМ-Клиника» Александр Горовой рассказал в беседе с Яной Фомичевой в подкасте «Джентльмены предпочитают» .

«Снижение слуха стало проблемой более молодых — это факт. И конечно же, одна из основных причин — использование наушников. Чаще наушников-вкладышей», — отметил специалист.

По словам Горового, длительное воздействие громких звуков постепенно повреждает слух. При хронических нарушениях восстановить его бывает крайне сложно, тогда как при внезапной потере слуха своевременное лечение может помочь.

«Есть медикаментозная острая терапия. Это надо делать в первые три-четыре дня, чтобы не осталось, скажем так, хронической проблемы», — пояснил врач.

При этом при резком ухудшении слуха обращаться за медицинской помощью необходимо незамедлительно. Отвечая на вопрос, какие наушники безопаснее — вкладыши или полноразмерные модели, оториноларинголог подчеркнул, что главное — контролировать громкость.

«И там, и там должен быть умеренный звук, комфортный. Человек, мне кажется, сам чувствует, когда немножко перебарщивает. К этому привыкает и думает, что это нормально», — рассказал Горовой.

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