Мужчина с оспой обезьян попал в больницу в Домодедове

В инфекционное отделение Домодедовской больницы госпитализировали мужчины с оспой обезьян. Об этом сообщили в телеграм-канале медучреждения. Информацию 360.ru подтвердил главный врач Домодедовской больницы, заслуженный врач России Андрей Осипов.

По словам медика, 38-летний пациент проходит лечение, его состояние – удовлетворительное. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора и министерства здравоохранения Московской области.

Осипов напомнил, что оспа обезьян передается вирусным путем.

«Заболевание возможно только при тесном контакте с самим пациентом либо через биологические жидкости. Поэтому всем жителям нужно соблюдать меры предосторожности и обращаться к врачу при повышении температуры и недомогании», – отметил заслуженный врач России.

Он также подчеркнул, что стойкий иммунитет к оспе обезьян не формируется. Однако заболевание можно предотвратить, зная меры предосторожности и пути заражения.

Ранее стало известно, что госпитализированные в Санкт-Петербурге пациенты с оспой обезьян сейчас находятся в стабильном состоянии.