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    Онищенко рассказал, что сильнее всего сокращает продолжительность жизни

    Онищенко: сердечно-сосудистые и онкологические болезни отнимают больше всего лет

    Фото: РИА «Новости»

    Сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания сильнее всего сокращают продолжительность жизни. Об этом РИА «Новости» рассказал академик РАН Геннадий Онищенко.

    По словам ученого, именно эти группы болезней дают самую высокую смертность и отнимают больше всего лет жизни. Причем основой для их развития нередко становятся перенесенные грипп, COVID-19 или другие респираторные инфекции.

    Онищенко подчеркнул, что здоровье человека во многом зависит от него самого.

    «Это двигательная активность, питание, вакцинация и так далее», — заключил академик.

    По его оценке, здравоохранение влияет на продолжительность жизни лишь на 20%, остальное определяет образ жизни.

    Ранее медицинский психолог объяснил, из-за чего сериалы, игры и покупки вытесняют сон.

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