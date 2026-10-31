Онищенко рассказал, что сильнее всего сокращает продолжительность жизни

Онищенко: сердечно-сосудистые и онкологические болезни отнимают больше всего лет

Сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания сильнее всего сокращают продолжительность жизни. Об этом РИА «Новости» рассказал академик РАН Геннадий Онищенко.

По словам ученого, именно эти группы болезней дают самую высокую смертность и отнимают больше всего лет жизни. Причем основой для их развития нередко становятся перенесенные грипп, COVID-19 или другие респираторные инфекции.

Онищенко подчеркнул, что здоровье человека во многом зависит от него самого.

«Это двигательная активность, питание, вакцинация и так далее», — заключил академик.

По его оценке, здравоохранение влияет на продолжительность жизни лишь на 20%, остальное определяет образ жизни.

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