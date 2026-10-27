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    Врач Кусевич рассказала, как избежать «синдрома смартфонного мизинца»

    Ревматолог Кусевич: использование гаджета одной рукой вредит большому пальцу

    Смена положения локтей и кольцо-держатель на телефоне помогут снизить нагрузку на пальцы. Такие рекомендации дала врач-ревматолог Дарья Кусевич, сообщает Москва 24.

    Ранее телеграм-канал Baza сообщил о жалобах россиян на искривление мизинца из-за привычки часами держать смартфон одной рукой. Кусевич пояснила, что проблема связана не только с нагрузкой на палец, но и с областью локтевого сустава.

    Врач посоветовала держать телефон двумя руками, менять положение локтей, делать мягкую гимнастику и самомассаж кистей. Можно положить кисть на стол, медленно поднимать и опускать пальцы, разводить их в стороны, затем плавно надавливать одной ладонью на другую. Кольцо или ремешок на задней панели гаджета также снизят нагрузку на сухожилия.

    При неприятных ощущениях нужно обратиться к врачу: слабым мышцам кисти может потребоваться индивидуальная программа укрепления. В таком случае нельзя поднимать предметы тяжелее трех килограммов и пользоваться эспандерами. По словам Кусевич, грубое растяжение при слабых мышцах может привести к быстрой деформации пальцев.

    Ревматолог также предупредила о риске ризартроза — поражения сустава у основания большого пальца. Он испытывает нагрузку при печати и прокрутке ленты. Заболевание вызывает тянущие ощущения, распространяющиеся вверх по предплечью, и может деформировать палец.

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