Врач Кусевич рассказала, как избежать «синдрома смартфонного мизинца»

Смена положения локтей и кольцо-держатель на телефоне помогут снизить нагрузку на пальцы. Такие рекомендации дала врач-ревматолог Дарья Кусевич, сообщает Москва 24 .

Ранее телеграм-канал Baza сообщил о жалобах россиян на искривление мизинца из-за привычки часами держать смартфон одной рукой. Кусевич пояснила, что проблема связана не только с нагрузкой на палец, но и с областью локтевого сустава.

Врач посоветовала держать телефон двумя руками, менять положение локтей, делать мягкую гимнастику и самомассаж кистей. Можно положить кисть на стол, медленно поднимать и опускать пальцы, разводить их в стороны, затем плавно надавливать одной ладонью на другую. Кольцо или ремешок на задней панели гаджета также снизят нагрузку на сухожилия.

При неприятных ощущениях нужно обратиться к врачу: слабым мышцам кисти может потребоваться индивидуальная программа укрепления. В таком случае нельзя поднимать предметы тяжелее трех килограммов и пользоваться эспандерами. По словам Кусевич, грубое растяжение при слабых мышцах может привести к быстрой деформации пальцев.

Ревматолог также предупредила о риске ризартроза — поражения сустава у основания большого пальца. Он испытывает нагрузку при печати и прокрутке ленты. Заболевание вызывает тянущие ощущения, распространяющиеся вверх по предплечью, и может деформировать палец.