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    Врач Космынин объяснил, почему отпуск на юге не восполняет витамин D

    Терапевт Космынин: болезни кишечника могут мешать усвоению витамина D

    Поездка к морю осенью не гарантирует восстановления уровня витамина D надолго. Врач-терапевт «Инвитро» Евгений Космынин рассказал, что его дефицит встречается даже у постоянных жителей побережья, сообщает Газета.ru.

    Витамин D — прогормон, который организм вырабатывает под действием ультрафиолета. По словам Космынина, синтез зависит не только от широты, но и от облачности, загрязнения воздуха, времени суток и сезона. Зимой даже на юге солнце находится слишком низко для стимуляции этого процесса.

    Врач отметил, что солнцезащитные кремы снижают выработку витамина D. Закрытая одежда и пребывание в тени также ограничивают воздействие ультрафиолета на кожу.

    Усвоению витамина могут мешать хронический панкреатит, болезнь Крона и целиакия. Для всасывания этого жирорастворимого соединения нужны желчь и ферменты поджелудочной железы. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта даже высокие дозы добавок могут не дать ожидаемого эффекта.

    Магний участвует в активации витамина D в печени и почках, добавил терапевт. Космынин посоветовал осенью проверить уровень витамина D и обсудить с врачом результаты анализа и профилактическую дозировку.

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