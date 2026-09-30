360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Врач Кондрахин посоветовал высыпаться после прививки

    После прививки лучше избегать перегрузок и переохлаждения, а также высыпаться. На восстановление может уйти около недели, рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин, сообщает Авторадио.

    Кондрахин объяснил, что после вакцинации могут появиться слабость и недомогание. По его словам, такая реакция нормальна: в первые дни лучше дать организму восстановиться без дополнительных нагрузок и стресса.

    Национальный календарь профилактических прививок планируют расширить. Со следующего года в него хотят поэтапно включить вакцинацию от менингококковой и папилломавирусной инфекций, позднее — от ротавируса и ветряной оспы.

    Читайте также

    Удар по почкам и желудку. Врач предупредил об опасности отварного мяса

    Frank May/picture alliance

    Врач Базанов рассказал, кому можно ставить новую вакцину от ВПЧ

    Вакцинация

    Кардиолог предупредил о риске ухудшения зрения при гипертонии

    Marijan Murat/dpa/Global look press

    Ученые связали 12% случаев рака в мире с пятью инфекциями, их можно избежать

    Роспотребнадзор перечислил животных, от которых можно заразиться бешенством

    Мурашко указал, что неинфекционные заболевания определяют около 75% смертей

    Пациентку с опухолью размером с футбольный мяч спасли в Приморье

    Врач раскрыл вред дневного сна для здоровья

    CHROMORANGE / Bilderbox

    В Минздраве предложили дать возможность хирургам оказывать помощь вне больницы

    Россиян предупредили о вреде использования смартфона в темноте

    IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen

    Вирус не устоял. Российские микробиологи провели успешный эксперимент с Эболой

    Врач раскрыл, что происходит с печенью при ежедневном употреблении алкоголя

    IMAGO/www.imago-images.de