Врач Кондрахин посоветовал высыпаться после прививки

После прививки лучше избегать перегрузок и переохлаждения, а также высыпаться. На восстановление может уйти около недели, рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин, сообщает Авторадио .

Кондрахин объяснил, что после вакцинации могут появиться слабость и недомогание. По его словам, такая реакция нормальна: в первые дни лучше дать организму восстановиться без дополнительных нагрузок и стресса.

Национальный календарь профилактических прививок планируют расширить. Со следующего года в него хотят поэтапно включить вакцинацию от менингококковой и папилломавирусной инфекций, позднее — от ротавируса и ветряной оспы.