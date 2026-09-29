Врач Казачкова предупредила об опасности просроченных витаминов

Врач-эндокринолог Екатерина Казачкова посоветовала не принимать витамины и БАДы после истечения срока годности. Активные вещества в них могут измениться, сообщает Sputnik .

Казачкова объяснила, что витамины содержат активные химические соединения. Со временем они могут менять свою структуру, поэтому просроченный препарат может оказаться не только бесполезным, но и вредным.

По словам врача, производитель отвечает за состав препарата только в пределах указанного срока годности. После его окончания вещества могут действовать не так, как заявлено на упаковке.

Казачкова подчеркнула, что срок годности есть у любой химической структуры. Она рекомендует не принимать просроченные витамины и БАДы.