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    Врач Казачкова предупредила об опасности просроченных витаминов

    Врач-эндокринолог Екатерина Казачкова посоветовала не принимать витамины и БАДы после истечения срока годности. Активные вещества в них могут измениться, сообщает Sputnik.

    Казачкова объяснила, что витамины содержат активные химические соединения. Со временем они могут менять свою структуру, поэтому просроченный препарат может оказаться не только бесполезным, но и вредным.

    По словам врача, производитель отвечает за состав препарата только в пределах указанного срока годности. После его окончания вещества могут действовать не так, как заявлено на упаковке.

    Казачкова подчеркнула, что срок годности есть у любой химической структуры. Она рекомендует не принимать просроченные витамины и БАДы.

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