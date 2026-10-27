Врач Кашух связала усиление тяги к сладкому с недосыпом

При повышенном интересе к сладостям стоит проверить режим сна. Нехватка отдыха усиливает аппетит и делает калорийную еду привлекательнее, рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух, сообщает RT .

Кашух пояснила, что пищевые привычки зависят от погоды, распорядка дня, настроения и самочувствия. В исследованиях участники, которые спали меньше положенного, чаще выбирали десерты или предпочитали более сладкий вкус.

Осенью плотный рабочий или учебный график может сокращать время отдыха. Недосып влияет на реакцию организма на сигналы голода и насыщения.

Дожди и морозы тоже меняют привычки: люди меньше времени проводят активно на свежем воздухе. Чай со сладостями становится доступным способом снять напряжение. Отказываться от любимой еды необязательно, но важно отличать голод от усталости и скуки, находить другие приятные занятия. Перекусы не должны заменять основные приемы пищи.

Осенью синтез витамина D снижается из-за недостатка солнечного света. Однако ученые не выявили прямой связи между его дефицитом и желанием съесть шоколадку, подчеркнула врач.

Если подавленность, упадок сил и потеря интереса к привычным занятиям сохраняются большую часть дней не менее двух недель, Кашух посоветовала обратиться к специалисту. Особенно важно это сделать, если состояние повторяется каждую осень или зиму.