Врач Каневская предупредила о риске ожирения печени из-за свежевыжатых соков

Частое употребление свежевыжатых соков может привести к накоплению жира в печени. Об этом предупредила профессор, доктор медицинских наук, врач-терапевт Светлана Каневская, сообщает радиостанция «Говорит Москва» .

Каневская объяснила, что свежевыжатые соки содержат фруктозу без клетчатки. По словам врача, фруктозу перерабатывают митохондрии печени. При их перегрузке она начинает превращаться в триглицериды и откладываться в клетках органа в виде жира.

Терапевт посоветовала отказаться от свежевыжатых соков и отдавать предпочтение цельным фруктам, содержащим клетчатку.

Каневская также заявила, что детокс-программы не имеют отношения к доказательной медицине. Она назвала их маркетинговым способом привлечь пациентов, которые ищут простое решение проблем со здоровьем. По ее словам, детокс необходим только в токсикологической реанимации.