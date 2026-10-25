360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Врач Каневская предупредила о риске ожирения печени из-за свежевыжатых соков

    Частое употребление свежевыжатых соков может привести к накоплению жира в печени. Об этом предупредила профессор, доктор медицинских наук, врач-терапевт Светлана Каневская, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

    Каневская объяснила, что свежевыжатые соки содержат фруктозу без клетчатки. По словам врача, фруктозу перерабатывают митохондрии печени. При их перегрузке она начинает превращаться в триглицериды и откладываться в клетках органа в виде жира.

    Терапевт посоветовала отказаться от свежевыжатых соков и отдавать предпочтение цельным фруктам, содержащим клетчатку.

    Каневская также заявила, что детокс-программы не имеют отношения к доказательной медицине. Она назвала их маркетинговым способом привлечь пациентов, которые ищут простое решение проблем со здоровьем. По ее словам, детокс необходим только в токсикологической реанимации.

    Читайте также

    Онколог озвучил возраст, после которого повышается риск развития рака

    Врач развеял миф о способности красного вина защитить организм от радиации

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Хирург раскрыл подробности первой в России трансплантации спинного мозга

    В России зарегистрировали препарат для лечения злокачественных опухолей

    Россиянам рассказали, насколько сократится риск инфаркта при отказе от курения

    Счет на часы. Владельцам кошек назвали первый симптом оторвавшегося тромба

    Раскрыта связь зелени возле дома со снижением риска деменции

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Цитрусовые и чеснок не спасут? От чего действительно зависит вязкость крови

    В России за неделю выявили более 665 тысяч случаев ОРВИ и гриппа

    Пациенту в Москве впервые пересадили спинной мозг. Чем уникальна эта операция?

    В Петербурге пять человек попали в больницу с подозрением на оспу обезьян

    В Приморье спасли от ампутации ног женщину с редким типом тромбоза