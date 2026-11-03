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    Врач Чернышова предупредила об опасности горячей ванны при температуре 39 °C

    При температуре 39 °C прогревание тела может вызвать критический перегрев и перегрузку сердца и сосудов. Врач-терапевт Надежда Чернышова объяснила, как безопасно снизить жар, передает «Вечерняя Москва».

    Чернышова пояснила, что при высокой температуре сердце и сосуды работают в усиленном режиме. Горячая вода и пар создают дополнительную тепловую нагрузку. Помимо горячей ванны, противопоказаны горчичники, прогревание ног и паровые ингаляции.

    Повышение температуры до 38–39 °C помогает организму бороться с инфекцией: многие патогенные микроорганизмы теряют способность размножаться и погибают. Однако при 39 °C нагрузка на организм становится значительной. Врач не рекомендует самолечение: нужна консультация специалиста для выяснения причины лихорадки и подбора терапии.

    Для снижения жара Чернышова рекомендовала раскрыть больного, давать ему обильное теплое питье, протирать кожу прохладной водой и прикладывать холодные компрессы к участкам с поверхностными сосудами. Допустимы омовение теплой водой или теплый душ.

    Достаточное питье поддерживает терморегуляцию, а испарение пота охлаждает кожу. Подъем температуры выше 42–43 °C грозит необратимым повреждением тканей из-за денатурации белков и может привести к смерти.

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