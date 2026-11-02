Сегодня 06:00 Какие супы помогают снизить давление? Неожиданная польза всем известных блюд Диетолог Соломатина: супы не заменят лекарств при проблемах с давлением Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

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Американские врачи сообщили, что чечевичный суп помогает нормализовать давление. Каким образом удается достичь такого эффекта и какие еще супы можно есть с той же целью — в материале 360.ru.

Чем полезен чечевичный суп

О пользе чечевичного супа подробно рассказали на портале Health, посвященном здоровью и образу жизни. Диетолог, с которым побеседовали журналисты издания, назвал шесть супов, способных снизить артериальное давление, и чечевичный стоял первым в списке.

«В чечевичном супе часто смешивают чечевицу с тмином, кориандром и овощами, такими как морковь, сельдерей, лук или помидоры. Этот суп отлично подходит для поддержания здорового кровяного давления», — отмечается в публикации. Одна чашка вареной чечевицы содержит 16 граммов клетчатки (половину рекомендуемой суточной нормы) и 731 миллиграмм калия (15% от суточной нормы). Эти питательные вещества помогают поддерживать давление в норме.

Фото: Медиасток.рф

Согласно исследованиям, рост потребления клетчатки при гипертонии может снизить как верхнее, так и нижнее значения артериального давления. Калий, также содержащийся в чечевичном супе, помогает расслабить кровеносные сосуды и выводит из организма натрий. Повышенный уровень натрия способствует тому, что вода задерживается в организме и давит на стенки кровеносных сосудов. А то, что чечевица богата белком, делает суп сытнее.

Только ли чечевичный суп снижает давление

Аналогичное влияние на артериальное давление, по данным издания, имеют суп из черной фасоли, минестроне, гороховый и томатный супы, а также суп с курицей и овощами. Главное, чтобы в супе были овощи и бобовые, пояснила 360.ru диетолог Елена Соломатина. «Именно эти компоненты содержат клетчатку, прежде всего нерастворимую. Именно она играет ключевую роль в понижении давления», — подчеркнула она.

Фасоль и чечевица содержат фитоэстрагены, которые защищают сердечно-сосудистую систему, особенно у женщин. Во время менопаузы защита этой системы слабеет, выработка коллагена снижается, а фитоэстрогены могут на какое-то время обеспечить легкую заместительную терапию. Елена Соломатина диетолог, нутрициолог

Черная и красная фасоль — одни из главных источников антиоксидантов. Они снижают воспаление и омолаживают системы организма, в том числе сердечно-сосудистую.

Как супы влияют на здоровье человека

Клетчатка, проходя через тонкий кишечник, не всасывается, поступает в толстый, и там ею питаются наши полезные бактерии. Это помогает им лучше размножаться и выделять необходимые нам компоненты, в том числе короткоцепочечные жирные кислоты. Некоторые из них, в том числе бутират и ацетат, предположительно, влияют на активность определенных веществ и тем самым понижают давление, рассказала Соломатина. Согласно исследованиям, полезные бактерии также вырабатывают среднецепочечные жирные кислоты, которые защищают сердечно-сосудистую систему от повреждений. Клетчатка, проходя по ЖКТ, забирает на себя излишки сахара, которые повреждают сосудистую систему, и излишки жиров, того же холестерина. Также она способствует насыщению, профилактирует появление лишнего веса.

Фото: Медиасток.рф

Кроме того, содержащаяся в супах клетчатка понижает уровень воспалений, воздействуя на иммунную систему, основная часть которой расположена в кишечнике. Там же находится много компонентов нервной системы, идет выработка гормонов, регулирующих поведенческие реакции и уровень стресса. Калий понижает давление за счет снижения объема циркулирующей жидкости. Магний расслабляет сосуды. «Если вы понервничали и сосуд сжался, нужно его расслабить, иначе давление будет повреждать его. Если в моменте оно подскакивает, то для того, чтобы после этого расслабиться, нужен магний. А еще он необходим для того, чтобы нормально работали митохондрии, производящие энергию. Чем лучше они работают, тем моложе сердце и лучше действуют другие органы», — продолжила диетолог. Антиоксиданты — бета-каратин, ликопин и другие, — также содержащиеся в супах, проявляют свою активность в большей степени как раз после термической обработки. Все это вместе дает положительный эффект.

Можно ли применять супы для лечения

Чечевичный суп, как и любой другой, не может стать заменой таблеткам. Правильно приготовленное, с оливковым маслом, это блюдо хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему, но помогает только в профилактике проблем, а не в лечении.

Фото: Медиасток.рф

«Когда система ломается, уже поздно — лекарственные препараты, которые выписывает врач, уже выступают подменой того, что сломалось. Это более грубая, активная форма. Но в любом случае диета будет поддерживать равновесие и не даст повреждениям распространиться дальше», — рассудила Соломатина. Она добавила, что польза будет сохраняться, если сильно не солить блюдо и не добавлять много неполезных жиров.

Рецепт чечевичного супа

Приготовление (три-четыре порции)

1. Мелко нарежьте одну головку репчатого лука, три-четыре зубчика чеснока и стебель сельдерея. 2. Натрите или нарежьте небольшими кубиками одну-две моркови. 3. Хорошо промойте в холодной воде один стакан красной чечевицы. 4. Разогрейте в кастрюле с толстым дном две столовые ложки оливкового масла. 5. Высыпьте лук, морковь и сельдерей и обжаривайте на среднем огне до мягкости — примерно пять-семь минут. 6. Добавьте измельченный чеснок, одну чайную ложку молотого кориандра и чайную ложку тмина или зиры. Чтобы раскрылся аромат специй, стоит прогреть их в кастрюле с овощами в течение минуты. 7. Всыпьте чечевицу, перемешайте с овощами и специями и залейте 1,2–1,5 литра горячего овощного бульона или воды. 8. Доведите суп до кипения, уменьшите огонь до минимума, накройте крышкой и варите еще 15–20 минут. Чечевица должна полностью размягчиться. 9. Добавьте соль и перец по вкусу. Уже в тарелке суп можно сбрызнуть оставшимся после приготовления оливковым маслом холодного отжима, посыпать рубленой петрушкой или кинзой. Хороший вариант — подавать блюдо с долькой лимона.