Врач Бегашева объяснила, почему дети часто болеют после начала детского сада

В первый год детского сада ребенок может болеть простудой чаще из-за контакта с новыми вирусами. Это не обязательно говорит о нарушениях иммунитета, сообщает « Газета.ru ».

Врач-отоларинголог «СМ-Клиника» для детей Ольга Бегашева объяснила: дети тесно общаются, играют общими игрушками и не всегда соблюдают правила гигиены. Симптомы разных инфекций могут накладываться друг на друга. После нормализации температуры насморк или кашель иногда сохраняются, а ребенок уже сталкивается с новым вирусом.

Недостаток сна, табачный дым и сухой воздух могут усиливать дискомфорт в дыхательных путях. При этом врач не советует объяснять каждую простуду стрессом адаптации или нехваткой витаминов. За длительной заложенностью носа иногда скрывается аллергия. Ночной кашель, кашель при беге или свистящее дыхание требуют проверки на бронхиальную астму.

Причиной затяжного насморка могут быть и увеличенные аденоиды. На них также указывают дыхание ртом, храп, беспокойный сон, повторные отиты или снижение слуха. Операция нужна не всегда: врач оценивает симптомы и результаты лечения. При стойких нарушениях дыхания или проблемах со средним ухом он может рассмотреть удаление аденоидов под контролем камеры. Такая операция не защищает от последующих простуд, передает «Свободная пресса».