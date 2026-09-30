Сегодня 05:26 «Электролит жизни». Почему дефицит калия смертельно опасен и как его избежать? Диетолог Русакова: судороги и утомляемость — симптомы дефицита калия Фото: Изображение создано при помощи нейросети / 360.ru Эксклюзив

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В Подмосковье 38-летний спортсмен едва не погиб из-за критического дефицита калия. Мужчина просто потерял контроль над телом на лестнице собственного дома. Что стоит знать о микроэлементе, от которого зависит работа сердца, и какие ошибки приводят к его критическому дефициту?

История, которая едва не закончилась трагедией В сентябре 2026 года в Домодедовскую больницу поступил 38-летний мужчина. Он вел активный образ жизни, регулярно тренировался и считал себя практически здоровым человеком. Но в тот день во время спуска по лестнице в собственном доме у мужчины внезапно отказали руки и ноги. Он рухнул вниз, получив множественные травмы. Пострадавшего экстренно доставили в стационар. Врачи подключили кардиолога, невролога и травматолога, чтобы разобраться в причинах внезапного отказа конечностей.

Фото: 360.ru

Как выяснилось, уровень калия в крови пациента составил 1,8 ммоль на литр при норме 3,5–5,1 ммоль на литр. Такие показатели означают прямую угрозу для сердца. Позже выяснилась причина критического состояния. Мужчина сочетал чрезмерные физические нагрузки с приемом биологически активных добавок без консультации с врачом. Пациента спасли, дефицит калия восполнили, и он покинул больницу. Однако этот случай — не курьез, а закономерный результат того, как спортсмены-любители иногда обращаются со своим организмом. «Электролит жизни» Калий — не просто микроэлемент из учебника химии. От него зависит каждое сокращение сердечной мышцы и каждый нервный импульс в организме. Объяснить механизм работы этого электролита взялся в разговоре с 360.ru врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев. Он подробно разобрал, что происходит с клеткой при недостатке калия. «Калий участвует в возбуждении клетки. Поэтому если его есть недостаток, клетка не может правильно возбуждаться. Соответственно, сердце может просто взять и остановиться в определенной фазе, потому что оно перестанет быть чувствительным к импульсам, которые вызывают его сокращение», — объяснил специалист.

Фото: Изображение создано при помощи нейросети / 360.ru

При этом собеседник 360.ru отметил, что здоровому человеку загнать себя в дефицит калия непросто. Однако при определенных условиях — интенсивных тренировках, обезвоживании, приеме добавок — это становится вполне реально. Таким образом, калий действительно заслуживает звания «электролита жизни». Без него сердце просто-напросто теряет способность к нормальному сокращению, а мышцы — к полноценной работе. Как проявляется дефицит калия? Несмотря на то, что дефицит калия не столь распространенное состояние, подкрадывается он незаметно. На ранних стадиях его признаки легко списать на усталость, недосып или обычную перетренированность. Диетолог, кандидат медицинских наук, сотрудник НИИ СП имени Склифосовского Дарья Русакова в разговоре с 360.ru подробно описала, как дефицит калия нарастает от безобидных симптомов до смертельной угрозы.

Легкий дефицит может протекать незаметно, легкая слабость, утомляемость, редкие судороги, проявление мышечной слабости, запоры и редкие перебои в работе сердца. Как правило, пациенты уже обращаются к врачу, так как судороги в икроножных мышцах, особенно в ночное время, значительно снижают качество жизни. Тяжелый же дефицит угрожает жизни — может возникнуть аритмия, фибрилляция желудочков сердца, мышечный паралич, в том числе и дыхательной мускулатуры. Дарья Русакова кандидат медицинских наук

Врач объяснила, что для развития тяжелого дефицита должны совпасть несколько факторов. Одного только неправильного питания для катастрофы обычно недостаточно. «Причиной дефицита калия становится одновременно и однообразное питание, в котором мало калия, и прием препаратов, как правило, диуретиков, и заболевания ЖКТ, которые ведут к обезвоживанию. Один лишь обычный рацион редко доводит до тяжелой гипокалиемии», — пояснила врач. Где взять калий? Символ калия в массовом сознании — банан. Однако статус банана как главного источника калия сильно преувеличен.

Действительно, одним из самых популярных, рекомендуемых источников является банан. Но он далеко не лучший. Лидерами по содержанию калия считаются курага, вареная фасоль, шпинат, запеченный в мундире картофель. Также можно использовать авокадо, ну и, конечно, но лишь на последнем месте в данном списке, банан. Дарья Русакова

Суточная норма микроэлемента для взрослого человека составляет от 250 до 400–700 миллиграмм в зависимости от уровня активности. Курага занимает первое место по содержанию калия среди доступных продуктов. Однако у этого лидера есть существенный недостаток — высокая калорийность. Такая же проблема и у бананов. «Чтобы получить оптимальную дозу, нужно потребить более трех бананов, а это уже приличный процент от нормы углеводов. Но один банан в день — прекрасный вклад в то, чтобы организм получил калий», — рассказала диетолог.

Фото: Изображение создано при помощи нейросети / 360.ru

Разнообразный рацион покрывает потребность в калии у большинства людей. Фрукты, овощи, бобовые, орехи и цельные злаки полностью закрывают суточную норму, и медикаментозная поддержка нужна лишь в исключительных случаях.

Препараты необходимы, лишь когда есть подтвержденный дефицит калия в лабораторных анализах. Если есть симптомы — слабость, судороги, аритмия. Дефицит может возникать, если человек принимает мочегонные препараты, которые активно выводят калий, или была длительная рвота, диарея. В этих случаях калий теряется вместе с жидкостью достаточно быстро. Дарья Русакова

Хронические заболевания тоже влияют на уровень калия. Некоторые болезни почек, желудочно-кишечного тракта и эндокринной системы усиливают выведение электролита. Но самостоятельно назначать себе препараты калия категорически нельзя. По словам эксперта, передозировка этого электролита не менее опасна, чем его дефицит. При подозрении на дефицит калия нужно сдать анализ крови на электролиты. Проверяют калий, натрий, магний, кальций и хлор. Только лабораторные данные дают основание для назначения препаратов. Без подтвержденного дефицита медикаментозная поддержка не требуется. О кофе, соли и «вымывании» калия Кофе и соль часто называют главными врагами калия. Якобы эти продукты активно вымывают электролит и приводят к дефициту.

Кофе действительно может незначительно выводить жидкость, но для того, чтобы получить обезвоживание, конечно, одного напитка недостаточно. Кофеин обладает легким мочегонным эффектом, но у тех, кто пьет кофе регулярно, развивается толерантность и потери минимальны. Кроме того, сам кофе содержит калий. Дарья Русакова

С солью ситуация аналогична. Проблема кроется не в самом продукте, а в его избыточном потреблении. «Избыток натрия из поваренной соли усиливает выведение калия почками. Организм стремится сохранить калий-натриевый баланс. Но при нормальном потреблении до пяти грамм соли в день баланс, как правило, не нарушается, если нет каких-то серьезных заболеваний», — пояснила собеседница 360.ru. Таким образом, реальные виновники дефицита калия — это диуретики, расстройства ЖКТ и алкоголь. Кофе и соль опасны лишь при систематическом злоупотреблении. Спорт и калий Спортсмены теряют калий с потом во время каждой интенсивной тренировки. В жару эти потери возрастают многократно, а сгон веса в сауне может добить электролитный баланс.

Спортсменам и физически активным людям важно следить за питанием. Употреблять достаточно продуктов, богатых калием. Регидратация, когда восполняют жидкость, должна быть не только водой, а специальными напитками с электролитами. Дарья Русакова

Лабораторный контроль — третий элемент системы. Анализы на электролиты должны входить в программу диспансеризации здорового спортсмена. «Здоровому спортсмену рекомендуется сдавать анализы в рамках диспансеризации. Если появляются судороги, слабость, перебой в работе сердца, то обязательно нужно сделать анализ на электролиты: калий, натрий, магний, кальций, хлор», — пояснила Русакова.

Фото: РИА «Новости»

Опять же, по словам врача, профилактическое назначение препаратов калия и магния не практикуется. Медикаменты подключаются только при подтвержденном дефиците. Когда звонить в скорую, а когда корректировать рацион Судороги и мышечная слабость не всегда требуют вызова скорой. Однако есть ситуации, когда промедление стоит жизни.

Если судороги продолжаются более 10 минут и не проходят, есть потеря сознания, подергивание всего тела, судорога сопровождается отеком, покраснением, посинением конечностей или возникла внезапная слабость в руке, ноге, есть нарушение дыхания, одышка, обморок, то нужно незамедлительно вызвать скорую помощь. Дарья Русакова

Эти симптомы указывают на тяжелый дефицит калия или другое опасное состояние. В таких случаях счет идет на минуты. Если же судороги редкие и общее самочувствие остается нормальным, можно попробовать скорректировать рацион. Но и здесь нужна осторожность. «Если судороги редкие, раз в неделю или реже, общее самочувствие в норме, с сердечным ритмом все в порядке, нет отеков, изменения цвета конечности, онемения, то, конечно, можно попробовать скорректировать рацион», — пояснила Русакова. Однако даже при легких симптомах визит к врачу откладывать не стоит. Анализы крови на электролиты дают точную картину и позволяют скорректировать рацион своевременно. Баланс как ключ к здоровью История спортсмена из Подмосковья закончилась благополучно. Врачи Домодедовской больницы успели восполнить критический дефицит калия и спасли пациента от неминуемой гибели. Однако этот случай еще раз напомнил, что калий — это вещество, от которого зависит способность сердца сокращаться, а мышц — работать. Поэтому баланс электролитов требует особого внимания. Разнообразный рацион и электролитные напитки при нагрузках — ключевой момент здоровой активности.