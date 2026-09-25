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    Врач Баранов рассказал, как действовать после укуса змеи

    «Известия»: пострадавшему от укуса змеи нельзя накладывать тугой жгут

    Травматолог-ортопед Алексей Баранов посоветовал после укуса змеи отойти от нее на безопасное расстояние и как можно скорее обратиться за медицинской помощью, сообщает газета «Известия».

    Обратиться к врачам нужно, даже если пострадавший не знает, была ли змея ядовитой. Специалисты оценят его состояние и при необходимости введут сыворотку с антителами против яда конкретного вида змей.

    До получения помощи Баранов рекомендовал сохранять спокойствие, меньше двигать укушенной конечностью и пить воду небольшими порциями. Активные движения могут ускорить распространение яда. Разрезать место укуса и накладывать тугой жгут нельзя.

    По словам врача, змеиный яд может по-разному влиять на свертываемость крови: повышать ее или, напротив, усиливать кровотечение. Своевременная медицинская помощь снижает риск серьезных последствий. В большинстве случаев укусы гадюк при правильном лечении не приводят к тяжелым осложнениям.

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