Врач Баранов рассказал, как действовать после укуса змеи

Травматолог-ортопед Алексей Баранов посоветовал после укуса змеи отойти от нее на безопасное расстояние и как можно скорее обратиться за медицинской помощью, сообщает газета «Известия» .

Обратиться к врачам нужно, даже если пострадавший не знает, была ли змея ядовитой. Специалисты оценят его состояние и при необходимости введут сыворотку с антителами против яда конкретного вида змей.

До получения помощи Баранов рекомендовал сохранять спокойствие, меньше двигать укушенной конечностью и пить воду небольшими порциями. Активные движения могут ускорить распространение яда. Разрезать место укуса и накладывать тугой жгут нельзя.

По словам врача, змеиный яд может по-разному влиять на свертываемость крови: повышать ее или, напротив, усиливать кровотечение. Своевременная медицинская помощь снижает риск серьезных последствий. В большинстве случаев укусы гадюк при правильном лечении не приводят к тяжелым осложнениям.