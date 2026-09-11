Репродуктолог Милютина объяснила рост популярности ЭКО в России

Россияне стали откладывать рождение детей на более поздний возраст, что стало одной из причин роста востребованности экстракорпорального оплодотворения. Об этом в комментарии 360.ru рассказала акушер-гинеколог, репродуктолог клинического госпиталя MD GROUP («Мать и дитя») Мария Милютина.

Она отметила, что за последние годы увеличился как возраст первых родов, так и возраст, в котором пары в целом начинают планировать беременность. Вместе с этим возрастает вероятность столкнуться с проблемами при естественном зачатии.

«Отодвигается возраст и первых родов, и в принципе возраст планирования беременности. А чем больше возраст женщины, тем больше вероятность столкнуться с бесплодием», — заявила Милютина.

Репродуктолог добавила, что также на рост популярности процедуры ЭКО среди отдельных пар оказали изменения в их семейной жизни. После развода люди вступают в новый брак в зрелом возрасте и хотят завести общего ребенка, но сталкиваются с трудностями при зачатии.

Насколько в России выросло количество беременностей после экстрокорпорального оплодотворения и какие еще факторы повлияли на популярность процедуры — в материале 360.ru.