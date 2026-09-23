В Китае врачи нашли в теле мужчины множество металлических игл

В Китае медики извлекли из тела 35-летнего мужчины металлические иглы, причем сам он не смог объяснить, как они попали в его внутренние органы. Об этом сообщило издание New York Post .

Китаец обратился в больницу с жалобами на дискомфорт при мочеиспускании и кровь в моче. На снимке медики обнаружили тень рядом с сердцем и назначили ему компьютерную томографию с контрастом.

Результаты исследования показали, что в его теле находятся множество игольчатых металлических инородных тел, застрявших в брюшной полости, тазу, мочевом пузыре и даже в пенисе. Кроме того, проржавевший 3,5-сантиметровый штифт проткнул перикард. Его удалили.

Мужчине в детстве диагностировали умственную отсталость. Кроме того, два года назад врачи ему уже удаляли инородные предметы из брюшной полости.

Медики удалили часть иголок мужчине и продолжили наблюдать за его состоянием после выписки.

Ранее в Находке врачи извлекли из руки женщины стеклянную иглу в два миллиметра.