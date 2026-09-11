11 сентября 2026 15:00 Коронавирус в паре с гриппом: грозит ли России пандемия и как защититься в сезон ОРВИ Инфекционист Малинникова: до пандемии коронавируса дело не дойдет Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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В Роспотребнадзоре допустили еще одну пандемию коронавируса: такой сценарий возможен при появлении нового штамма. Насколько серьезны риски и на что обывателю обратить внимание в начале осени, чтобы их минимизировать, разбирался 360.ru.

Возможна ли новая пандемия коронавируса этой осенью? Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что коронавирус не утратил способности изменяться, а новый вариант теоретически может быстро распространиться. «Это один из вариантов пандемического распространения, о котором мы говорим уже лет 20. Совершенно очевидно, что это может быть», — подчеркнула она. Доктор медицинских наук, врач-инфекционист, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова напомнила 360.ru, что вызывающие ОРВИ вирусы мутируют постоянно.

Изменение генетических подвариантов, конечно, может привести к тому, что у нас не будет достаточно защитных антител, чтобы справиться с этой инфекцией быстро и эффективно. Елена Малинникова

Специалист также обратила внимание, что следует различать понятия «вспышка», «эпидемия» и «пандемия». «Вспышки коронавирусной инфекции возможны с изменением штамма. Если говорить о новом генетическом варианте, то здесь уже может быть не вспышка, а эпидемия. Говорить о пандемическом распространении вируса, наверное, еще рано», — сказала она. Малинникова добавила, что у людей сохранились защитные и перекрестные антитела, в арсенале медиков есть современные вакцины, на основе которых легко создать новые. «Поэтому, если беспокоиться, то об эпидемии. <…> До пандемии, наверное, все-таки дело не дойдет», — предположила инфекционист.

Фото: РИА «Новости»

Как защититься от вирусов в осенний эпидсезон Попова отмечала, что пандемическим потенциалом также обладает вирус гриппа: Роспотребнадзор постоянно мониторит ситуацию и готов к различным сценариям развития событий. С ее точкой зрения согласилась и Малинникова. «Я бы сказала, что больше мы волнуемся об изменении не коронавирусной инфекции, а гриппа, ожидаем больше от него развития пандемии», — отметила она. Говоря о профилактике, инфекционист посоветовала не сбрасывать со счетов имеющиеся вакцины и не отказываться от прививки от гриппа.

Сочетание двух вирусов — гриппа и коронавируса — может привести к утяжелению состояния и снижению иммунитета. Поэтому надо прививаться от гриппа сегодня. Уже стартовал сезон вакцинопрофилактики, уже надо это делать, чем быстрее, тем лучше.