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    Врач Баранов объяснил, как избежать укуса змеи на природе

    Россиян предупредили, что к змее нельзя приближаться ради фотографии

    Закрытая обувь, плотная одежда и шум при ходьбе снижают риск встречи со змеей. Об этом рассказал травматолог-ортопед Алексей Баранов, сообщает газета «Известия».

    Баранов посоветовал соблюдать осторожность в лесах, степях и других природных зонах. Змеи могут скрываться в высокой траве, зарослях и среди камней. Перед отдыхом нужно осмотреть место, особенно если планируется сесть на землю или поваленное дерево.

    Для похода врач рекомендовал выбрать плотные кроссовки или высокие ботинки и одежду, закрывающую руки и ноги. В зарослях стоит проверять пространство перед собой палкой. При ходьбе по незнакомой местности полезно топать или разговаривать: обычно змеи стараются уползти.

    При встрече со змеей не следует приближаться к ней, пытаться поймать или сфотографировать вблизи. Лучше держаться на расстоянии и дать ей уйти. На дачных участках Баранов посоветовал убирать строительный мусор, густые заросли и места обитания грызунов, которые могут привлекать змей.

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