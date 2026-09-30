Врач Алиева назвала внезапный отек одной ноги признаком тромбоза

Тромбоз глубоких вен на ранней стадии может протекать почти без симптомов. Врач Луиза Алиева посоветовала обратить внимание на внезапный отек одной ноги, передает Readovka.News .

Алиева рассказала, что тромбоз также может сопровождаться тяжестью, чувством распирания и болезненностью в ноге. Кожа иногда становится горячее и меняет цвет. Отсутствие сильной боли не исключает тромбоз. Особенно важно не игнорировать симптомы после операции, серьезной травмы или долгой неподвижности. Риск также повышается при онкологических заболеваниях, беременности и после родов.

Главная опасность тромбоза — тромбоэмболия легочной артерии: оторвавшийся тромб может перекрыть сосуды легких. Внезапная одышка, боль в груди, учащенное сердцебиение, резкая слабость, головокружение, потеря сознания или кровохарканье требуют экстренной медицинской помощи, сообщает Sputnik.

Определить тромбоз только по симптомам нельзя. Для диагностики врач может назначить анализ на D-димер и ультразвуковое исследование вен. Алиева предупредила: до выяснения причины нельзя самостоятельно принимать антикоагулянты и массировать отекшую болезненную ногу.