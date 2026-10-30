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    Вирусолог Малинникова предупредила о риске мышиной лихорадки на даче

    Уборка участка осенью может привести к заражению мышиной лихорадкой. Вирус попадает в организм через ранки на коже, пыль, загрязненные продукты и воду, сообщает Пятый канал.

    Профессор НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Елена Малинникова пояснила: мышиная лихорадка — народное название геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Ее переносят грызуны. При сухой уборке человек может вдохнуть пыль с частицами их выделений.

    Болезнь вызывает температуру до 40 градусов, озноб и мышечные боли. Среди характерных признаков — боль в пояснице, покраснение лица, шеи и верхней части туловища, уменьшение количества мочи. Возможны кровоизлияния в глаза и кровотечения. Инфекция постепенно поражает почки.

    По словам Малинниковой, лечение разработано, но специфического средства против вируса нет. Для профилактики она рекомендовала влажную уборку, маску или респиратор и резиновые перчатки. Необходимо мыть руки, овощи и фрукты, в том числе подобранные с земли. Продукты, погрызенные мышами, есть нельзя.

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