Вирусолог Малинникова предупредила о риске мышиной лихорадки на даче

Уборка участка осенью может привести к заражению мышиной лихорадкой. Вирус попадает в организм через ранки на коже, пыль, загрязненные продукты и воду, сообщает Пятый канал .

Профессор НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Елена Малинникова пояснила: мышиная лихорадка — народное название геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Ее переносят грызуны. При сухой уборке человек может вдохнуть пыль с частицами их выделений.

Болезнь вызывает температуру до 40 градусов, озноб и мышечные боли. Среди характерных признаков — боль в пояснице, покраснение лица, шеи и верхней части туловища, уменьшение количества мочи. Возможны кровоизлияния в глаза и кровотечения. Инфекция постепенно поражает почки.

По словам Малинниковой, лечение разработано, но специфического средства против вируса нет. Для профилактики она рекомендовала влажную уборку, маску или респиратор и резиновые перчатки. Необходимо мыть руки, овощи и фрукты, в том числе подобранные с земли. Продукты, погрызенные мышами, есть нельзя.