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    Вирусолог Ларичев исключил эпидемию «мышиной лихорадки» в России

    Вирусолог Ларичев: маска и перчатки помогут защититься при уборке дачи

    «Мышиная лихорадка» не вызовет вспышку, подобную COVID: инфекция не передается от человека к человеку. Об этом рассказал вирусолог Виктор Ларичев, сообщает радиостанция«Говорит Москва».

    По словам Ларичева, число заболевших геморрагической лихорадкой с почечным синдромом остается почти одинаковым из года в год. Патоген имеет несколько штаммов: в Европе летальность достигает 1%, на Дальнем Востоке — 10%.

    Вирусолог пояснил, что люди обычно заражаются весной, когда приезжают на дачу и начинают уборку. Он рекомендовал дождаться потепления либо надевать маску и перчатки во время работ.

    Ларичев сообщил, что в Корее зарегистрирована вакцина, которая может быть доступна в России. Российские специалисты также разработали препарат, однако вирусолог не знает, прошел ли он регистрацию.

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