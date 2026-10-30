Вирусолог Ларичев исключил эпидемию «мышиной лихорадки» в России

«Мышиная лихорадка» не вызовет вспышку, подобную COVID: инфекция не передается от человека к человеку. Об этом рассказал вирусолог Виктор Ларичев, сообщает радиостанция «Говорит Москва» .

По словам Ларичева, число заболевших геморрагической лихорадкой с почечным синдромом остается почти одинаковым из года в год. Патоген имеет несколько штаммов: в Европе летальность достигает 1%, на Дальнем Востоке — 10%.

Вирусолог пояснил, что люди обычно заражаются весной, когда приезжают на дачу и начинают уборку. Он рекомендовал дождаться потепления либо надевать маску и перчатки во время работ.

Ларичев сообщил, что в Корее зарегистрирована вакцина, которая может быть доступна в России. Российские специалисты также разработали препарат, однако вирусолог не знает, прошел ли он регистрацию.