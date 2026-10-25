360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Ветврач Онуфриенко рассказала, как продлить жизнь кошкам и собакам

    Ветеринар Онуфриенко: питомцам нужна ежедневная активность

    Полноценное питание, достаточное питье и движение помогают сохранить здоровье питомца. Об этом рассказала доктор ветеринарных наук Марианна Онуфриенко, сообщает Газета.ru.

    Специалист пояснила: корм нужно подбирать с учетом вида и возраста питомца, размера собаки и статуса стерилизации кошки. Неподходящий рацион может привести к дефициту или избытку питательных веществ.

    Суточную норму корма для собаки лучше делить на два-три приема. Кошкам, по словам Онуфриенко, нужен постоянный доступ к еде. При этом дневной объем должен соответствовать потребностям животного, чтобы снизить риск ожирения. Рассчитать его помогут рекомендации на упаковке, онлайн-калькулятор или ветеринарный диетолог.

    Врач предостерегла от кормления со стола: человеческая еда может быть токсичной для кошек и собак, передает Ura.ru.

    Недостаток жидкости особенно опасен для кошек: многие мало пьют, что может привести к болезням мочевыделительной системы. Повысить потребление воды помогает влажный корм. Эксперт предложила давать его утром и вечером, а сухой — днем. Эта схема подходит и собакам. Питьевой фонтанчик также может привлечь животных к воде.

    Собакам необходимы регулярные прогулки с учетом возраста и здоровья, а кошкам — ежедневные игры и возможность двигаться.

    Читайте также

    Больничный лист: как рассчитывается, кто оплачивает и когда продлевают

    Красноярские хирурги спасли пациента с огромной опухолью в сердце

    Лечение цистита популярным народным средством довело британку до сепсиса и комы

    В России за неделю выявили более 665 тысяч случаев ОРВИ и гриппа

    Врач объяснил опасность супербактерии, нечувствительной к антибиотикам

    В Роспотребнадзоре заявили, что «Стратус» не является новым штаммом коронавируса

    Пульмонолог назвал неочевидные симптомы астмы

    Фейк: онкологи предупредили о развитии рака у детей после вакцинации

    Россиянам назвали самые редкие виды рака

    Пациенту в Москве впервые пересадили спинной мозг. Чем уникальна эта операция?

    В России насчитали около двух миллионов человек с деменцией

    Врач назвал нормальную и смертельно опасную окружность талии для мужчин

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru