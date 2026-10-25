Ветврач Онуфриенко рассказала, как продлить жизнь кошкам и собакам

Полноценное питание, достаточное питье и движение помогают сохранить здоровье питомца. Об этом рассказала доктор ветеринарных наук Марианна Онуфриенко, сообщает Газета.ru .

Специалист пояснила: корм нужно подбирать с учетом вида и возраста питомца, размера собаки и статуса стерилизации кошки. Неподходящий рацион может привести к дефициту или избытку питательных веществ.

Суточную норму корма для собаки лучше делить на два-три приема. Кошкам, по словам Онуфриенко, нужен постоянный доступ к еде. При этом дневной объем должен соответствовать потребностям животного, чтобы снизить риск ожирения. Рассчитать его помогут рекомендации на упаковке, онлайн-калькулятор или ветеринарный диетолог.

Врач предостерегла от кормления со стола: человеческая еда может быть токсичной для кошек и собак, передает Ura.ru.

Недостаток жидкости особенно опасен для кошек: многие мало пьют, что может привести к болезням мочевыделительной системы. Повысить потребление воды помогает влажный корм. Эксперт предложила давать его утром и вечером, а сухой — днем. Эта схема подходит и собакам. Питьевой фонтанчик также может привлечь животных к воде.

Собакам необходимы регулярные прогулки с учетом возраста и здоровья, а кошкам — ежедневные игры и возможность двигаться.