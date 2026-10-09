Ветеринар Гуляева предупредила о риске диабета у питомцев с ожирением

Лишний вес у кошек и собак повышает риск болезней суставов и сахарного диабета. Для некоторых пород он может стать причиной инвалидности, передает Pravda.Ru.

Ветеринар Екатерина Гуляева рассказала, что доступная еда и малоподвижный образ жизни способствуют ожирению домашних животных. Питомцы, которые проводят большую часть времени в квартире и часто получают добавку, потребляют больше калорий, чем тратят.

По словам специалиста, жировая ткань вырабатывает вещества, поддерживающие хроническое воспаление. Это затрудняет лечение сопутствующих заболеваний и увеличивает нагрузку на организм. Особенно важно следить за весом животных с проблемами позвоночника: лишняя нагрузка может усугубить их состояние.

Для снижения веса Гуляева посоветовала рассчитывать суточную калорийность по идеальной массе тела, а не по текущей. Дополнительным ориентиром может служить вес питомца в возрасте 9–10 месяцев.

Специальные диетические корма помогают контролировать калорийность без резкого уменьшения порций. Если самостоятельно нормализовать вес не получается, ветеринарный диетолог поможет подобрать рацион и составить план постепенного похудения, сообщает vse42.ru.