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    Кардиолог Урванцева предупредила о вреде энергетиков для подростков

    Главный кардиолог Югры Ирина Урванцева обозначила, что даже однократное употребление энергетика может повысить давление у здорового подростка. Регулярный прием таких напитков увеличивает риски для здоровья, передает Ugra-news.ru.

    Урванцева привела данные: около 10% подростков в Ханты-Мансийском автономном округе употребляют энергетики, несмотря на риски для здоровья.

    По словам врача, эти напитки особенно опасны для детей и подростков, у которых продолжают развиваться нервная и сердечно-сосудистая системы. Кофеин, таурин и большое количество сахара в составе энергетиков нарушают формирование нейронных связей.

    Кардиолог рассказала, что после частого употребления энергетиков у детей отмечаются тахикардия, повышение давления, расстройства пищеварения, раздражительность, нервозность и бессонница. Избыток сахара также способствует развитию ожирения и кариеса, сообщает vse42.ru.

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