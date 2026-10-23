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    Диетолог Русакова назвала нежелательные добавки в майонезе

    Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова посоветовала проверять состав майонеза. Крахмал, фосфаты и искусственные добавки могут указывать на более низкое качество продукта, передает «Вечерняя Москва».

    Русакова пояснила, что качественный майонез содержит растительное масло, яичные продукты, горчицу, уксус или лимонный сок, соль и сахар. В соусе есть витамины А и Е, а также холин, но высокая калорийность требует умеренного употребления.

    По словам врача, некоторые стабилизаторы, эмульгаторы и ароматизаторы могут негативно влиять на микрофлору кишечника и вызывать проблемы с пищеварением. Фосфаты способны нарушать обмен кальция.

    Открытую упаковку промышленного майонеза рекомендуется хранить в холодильнике не более 30 дней. Домашний нужно употребить за трое суток: сырые яйца в его составе могут стать источником сальмонеллеза и других кишечных инфекций.

    Русакова посоветовала отказаться от майонеза людям с ожирением, заболеваниями пищеварительной системы и аллергией на его компоненты. Низкокалорийные варианты тоже требуют внимания: глюкозные и фруктозные сиропы в их составе могут увеличивать гликемическую нагрузку, сообщает newsnn.ru.

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